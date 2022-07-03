Полиция проводит расследование. Фото: Влад КОМЯКОВ

В новосибирской больнице мужчина украл телефон у сибирячки, стоявшей в очереди. Инцидент произошел в Заельцовском районе.

- В женщине подошел неизвестный мужчина, выхватил из рук сотовый и убежал. Стоимость телефона – 65 тысяч рублей. Полицейским удалось поймать 38-летнего грабителя. Ранее он уже привлекался за особо тяжкие преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело по статье грабеж. Меру пресечения новосибирцу еще не избирали.

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