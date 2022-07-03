Машина въехала в забор. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске «Тойота» влетела в бетонный забор. ДТП произошло на улице Моторная, 15 в Ленинском районе.

- Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в забор. 33-летнего водителя и 29-летнюю пассажирку отвезли в больницу. Сейчас уточняется какие травмы они получили, - сообщили в ГИБДД.

На кадрах, предоставленных очевидцами, видно, что у иномарки полностью разбита передняя часть. Так же бетонный забор не пережил столкновения и раскололся на две части.

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