Городц исполнилось 300 лет. Фото: А. Внукова

В Новосибирской области в Куйбышеве отметили 300-летие города. Поздравления опубликовала в социальных сетях администрация района.

- Юбилей родного города – наш общий большой праздник! Город Куйбышев воплощает в себе уникальные традиции и динамичное развитие, активно меняя свой облик, а главное богатство Каинска – его жители, - говорится в группе « Администрация Куйбышевского района».

Тысячи горожан вышли на улицу, чтобы поздравить друг друга с праздником. В Куйбышеве провели концерты, а вечером все полюбовались красочным салютом.

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