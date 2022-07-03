Показатели упали на 1,3%.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирской области снизилась ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году. Данные опубликованы на сайте Новосибирскстат. Отметим, что в 2020 году средняя продолжительность жизни была 70,3 года, а в 2021 году составила уже 69,2 года.
Ожидаемая продолжительность жизни снизилась как у мужчин, так и у женщин. У первых она понизилась с 65 до 64, а у вторых на 1,4, то есть с 75,5 до 74.
Судя по подсчетам аналитиков сельское население, проживает меньше, чем городское. По сравнению с 2020 годом показатели новосибирцев по возрасту упали на 1,1.Жители сел и деревень проживают меньше на 1,2 года.
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