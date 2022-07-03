Женщина ездила по детской площадке. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске женщина гоняла на желтом квадроцикле по детской площадке. Инцидент произошел в Первомайском районе.
- Гроза Твардовских новостроек на желтом квадроцикле вновь вышла на тропу войны с детьми, гуляющими на площадке, - сообщают подписчики группы «Моя Первомайка».
На кадрах видно, что женщина заезжает на площадку и начинает давать газу. Обеспокоенные мамы берут детей на руки и ждут, когда гонщица уедет.
К борьбе с женщиной на желтом квадроцикле подключились сотрудники ГИБДД. Они оформили на нее протокол за то, что она отказалась проходить медицинское освидетельствование. После женщину отвезли в отдел.
- Квадроцикл помещен на специализированную штраф-стоянку, - сообщили в ГИБДД.
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