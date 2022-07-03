Погода в Новосибирске на 3 июля 2022 года: будет облачно, но тепло

Погода в Новосибирске на 3 июля 2022 года обещает быть облачной, но теплой.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 3 июля 2022 года обещает быть облачной, но теплой. Осадков синоптики также не прогнозируют.
— В воскресенье, 3 июля, в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью достигнет 10-12 градусов тепла, днем — 20-22 градусов. Западный ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
Синоптики сервиса Яндекс. Погода обещают сибирякам облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха в среднем будет удерживаться на отметке в 16-21 градус тепла.
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