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Происшествия2 июля 2022 13:54

В Новосибирской области 18-летнего парня насмерть сбил поезд

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области 18-летний парень попал под поезд.

В Новосибирской области 18-летний парень попал под поезд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области 18-летний парень попал под поезд. ЧП произошло в субботу, 2 июля. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

— По данному факту сейчас проводится доследственная проверка, — пояснили в Восточном МСУТ СК России. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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