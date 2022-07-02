В Новосибирской области 18-летнего парня насмерть сбил поезд

В Новосибирской области 18-летний парень попал под поезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области 18-летний парень попал под поезд. ЧП произошло в субботу, 2 июля. Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

— По данному факту сейчас проводится доследственная проверка, — пояснили в Восточном МСУТ СК России. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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