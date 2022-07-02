В Новосибирске иномарка сбила 14-летнюю девочку

В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьницу, переходившую дорогу. ДТП случилось в субботу, 2 июля, в Октябрьском районе города.

— Сегодня, в 16:15 24-летний водитель автомобиля «Сузуки Солио» ехал по улице Безымянная в сторону улицы Большевистская. Около дома № 56 на улице Инская он сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу с травмами различной тяжести. На месте работал экипаж ДПС.

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