Ежедневные прямые рейсы в Новосибирск из Горно-Алтайска начнут летать в конце июля

Из Горно-Алтайска в Новосибирск начнут летать прямые рейсы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Горно-Алтайска в Новосибирск начнут летать прямые рейсы. Полеты должны начаться 23 июля и продолжиться до 29 октября.

— Рейсы будут выполняться с понедельника по воскресенье. Воздушное судно Embraer 170 вместимостью 78 человек будет отправляться из Новосибирска в Горно-Алтайск в 15:40 часов, прибытие — в 16:45, вылетать из Горно-Алтайска в Новосибирск будет в 17:25 часов, время местное, — сообщили в министерстве регразвития Республики Алтай.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что из Новосибирска в средине июня начали летать прямые рейсы в Анталью. Без пересадок в Турцию сибиряки теперь смогут улететь в понедельник, среду и пятницу.

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