В Новосибирской области в 2022 году смертность на 30% превысила рождаемость

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области смертность превысила рождаемость. Такую статистику опубликовало управление по делам ЗАГС за первое полугодие 2022 года.
Так, по данным этой статистики за последние шесть месяцев в регионе скончались 20 448 человек, а родились 13 306. Что говорит о том, что смертность превышает рождаемость на 30%.
Однако в целом, если сравнивать показатели отдельного месяца с аналогичным периодом прошлого года, количество смертей в регионе становится меньше. К примеру в июне 2022 зарегистировали 2 814 смерти, а в июне 2021 — 3 943.
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