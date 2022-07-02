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Общество2 июля 2022 8:02

В Новосибирской области в 2022 году смертность на 30% превысила рождаемость

Такие данные опубликовало региональное управление по делам ЗАГС
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области смертность превысила рождаемость.

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области смертность превысила рождаемость. Такую статистику опубликовало управление по делам ЗАГС за первое полугодие 2022 года.

Так, по данным этой статистики за последние шесть месяцев в регионе скончались 20 448 человек, а родились 13 306. Что говорит о том, что смертность превышает рождаемость на 30%.

Однако в целом, если сравнивать показатели отдельного месяца с аналогичным периодом прошлого года, количество смертей в регионе становится меньше. К примеру в июне 2022 зарегистировали 2 814 смерти, а в июне 2021 — 3 943.

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