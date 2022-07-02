В Бердске каршеринговая машина врезалась в забор частного дома

В Бердске каршеринговая машина снесла дорожные ограждения и врезалась в забор частного дома. Фото: Автобердск

В Бердске каршеринговая машина снесла дорожные ограждения и врезалась в забор частного дома. ДТП случилось рано утром в субботу, 2 июля. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— В Бердске на пересечении улиц Советской и Красноармейской пилот каршерингового седана hyundai solaris ворвался без стука на территорию частного дома, ликвидировав перед этим несколько пролётов металлического ограждения, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.

Очевидцы также сообщают, что водитель машины покинул место ДТП.

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