В Новосибирском метро появился вагон-музей с историей ученого Георгия Лыщинского

В Новосибирском метро появился вагон-музей, посвященные первому ректору НЭТИ. Фото: пресс-служба метро Новосибирска
В Новосибирском метро появился вагон-музей, посвященные первому ректору НЭТИ — Георгию Павловичу Лыщинскому.
— В экспозиции представлены архивные фото и материалы, рассказывающие о том, как профессору Лыщинскому удалось создать центр притяжения талантливых молодых людей со всей страны, двигающих сейчас вперед российскую науку, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
В этом году Новосибирск отметил сто лет со дня рождения Георгия Лыщинского. Фото: пресс-служба метро Новосибирска
Отметим, что в этом году Новосибирск отметил сто лет со дня рождения Георгия Лыщинского.
Напомним, что в новосибирском метро курсирует также вагон с «Комсомолкой». В нем можно увидеть исторические события глазами журналистов газеты «Комсомольская правда», а также познакомиться с историей города.
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