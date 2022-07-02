В минприроды рассказали, как на Алтайский край повлияли пожары и град

За последнюю неделю Михайловский район Алтайского края оказался под ударом сразу двух стихий. Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

За последнюю неделю Михайловский район Алтайского края оказался под ударом сразу двух стихий. На местных жителей обрушились сильные лесные пожары и огромный град.

Пожары вспыхнули в местных лесах 26 июня. Предварительно, их общая площадь составила порядка 600 га. Локализовать возгорание удалось к 30 июня. Местные жители от огня не пострадали, а ущерб природе будут подсчитывать специалисты позже.

— О лесовосстановлении пока еще рано судить, вопрос будет решаться структурным подразделением, управлением лесами. Это их полномочия, — рассказал изданию «Толк» глава администрации Михайловского района Евгений Юрьев.

Сразу после пожара на район обрушился сильный и крупный град. Как рассказывали местные жители, по размеру градины напоминали куриное яйцо. Из-за этого буйства природы пострадали посадки, крыши и окна домов, автомобили, а также скот. У некоторых жителей домашняя птица даже погибла.

Сейчас люди заняты восстановлением своих домов, а администрация района занята восстановлением школы и детского сада.

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