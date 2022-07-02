Из Новосибирска на выходных 2 и 3 июля уйдут дожди и сильный ветер

Синоптики обещают жителям Новосибирской области улучшение погоды на выходных 2 и 3 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики обещают жителям Новосибирской области улучшение погоды на выходных 2 и 3 июля. Из региона наконец-то уйдут сильные дожди, грозы и шквалистый ветер.

— В субботу, 2 июля, в Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 10-12 градусов тепла ночью, 20-22 градуса днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В воскресенье, 3 июля, в регионе будет пасмурно, преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до +11…+13 градусов ночью, +21…+23 днем. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. На ближайшие выходные они обещают погоду преимущественно без осадков, с температурой воздуха в диапазоне +12…+20 градусов.

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