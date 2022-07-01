В Новосибирской области уменьшилось количество абортов за последние три года

В Новосибирской области за последние три года стало совершаться меньше абортов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области за последние три года стало совершаться меньше абортов. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в областном минздраве.

Так, в 2019 году показатель абортов на тысячу женщин составил 22, 8, в 2020 году уменьшился до 20, 0, а в 2021 году — упал до 17, 4.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе рождаемость выросла на 8% за месяц. В мае в Новосибирской области родилось 2292 малыша. Это почти на 8% больше, чем было в апреле. Тогда родилось 2125 младенцев. Такова информация Управления по делам ЗАГС Новосибирской области.

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