Погода в Новосибирске на 2 июля 2022 года: ясный выходной

Второй день июля будет без осадков.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Погода в Новосибирске на 2 июля 2022 года: будет прохладно, но дождя синоптики не обещают.
— Ночью температура в городе упадет до+10…+12, днем — до +18…+20 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует северо-западный ветер с порывами 4-9, местами до 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По области будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди. Температура днем повысится до +23 градусов.
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