Сибирячка пожаловалась на кусты на улице Бетонной, закрывающие дорожные знаки

Жительница Новосибирска пожаловалась на кусты на улице Бетонной, закрывающие дорожные знаки. Фото: стоп-кадр

Жительница Новосибирска Екатерина Абрамович пожаловалась на разросшиеся кусты, из-за которых не видно дорожные знаки. Свое возмущение она выразила в группе «АСТ-54».

- На улице Бетонной кусты растут уже на дороге, загораживая проезжую часть, - рассказала сибирячка.

По ее словам, на пересечении с улицей Горбаня знак «Уступи дорогу» попросту не видно из-за разросшейся растительности.

- В прошлом году кусты постригали, а в этом – нет. Из-за этого периодически возникают аварии, - негодует Екатерина.

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