В Новосибирской области 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Новосибирской области ЕГЭ на 100 баллов сдали 84 выпускника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области ЕГЭ на 100 баллов сдали 84 выпускника. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.

— У нас всего 86 100-балльных результатов — это 84 человека. У нас есть два человека, у которых два 100-балльных результата, — пояснил министр.

Больше всего стобалльников выпустилось из таких учреждений как СУНЦ НГУ, Гимназия № 1, Вторая Новосибирская гимназия, Лицей № 22 и Гимназия № 6. При этом, много ребят, сдавших экзамен на высший балл, было в сельских школах.

Чаще всего 100 баллов ребята получали на экзамене по русскому языку. В этом году таких выпускников было 33. На втором месте — те, кто сдавали историю — их набралось 15 человек. На отлично экзамен по химии сдали 12 человек, а по литературе — 7. 9 стобалльников набралось среди сдававших математику, 5 — среди сдававших физику. 3 человека на отлично написали ЕГЭ по информатике и по 1 стобалльнику набралось среди сдававших обществознание и английский язык.

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