В Новосибирске благотворительная фотосессия с животными собрала 158 тысяч рублей

В Новосибирске прошла благотворительная акция в поддержку приюта для животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Благотворительная акция в поддержку новосибирского приюта для животных прошла в Советском районе. Об этом пишет «Навигатор».

- Благотворительная фотосессия с животными состоялась в День города. Организаторы смогли собрать 158 тысяч рублей. Деньги пойдут на нужды приюта – на покупку корма, ремонт вольеров и лечение зверей, - отметили в публикации.

Руководитель приюта Галина Клебче рассказала, что среди ее мохнатых подопечных 250 собак. В акции приняли участие лишь некоторые из них.

- Все желающие могли сфотографироваться с 43 моделями. Для приюта с удовольствием позировали доберманы, колли, корги, овчарки, черепаха и даже лошадь, - написал «Навигатор».

Интересно, что собранная сумма стала рекордом. Ранее подобного результата у благотворительных фотосессий не было.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber