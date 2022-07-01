В Новосибирске благотворительная фотосессия с животными собрала 158 тысяч рублей

В Новосибирске прошла благотворительная акция в поддержку приюта для животных.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Благотворительная акция в поддержку новосибирского приюта для животных прошла в Советском районе. Об этом пишет «Навигатор».
- Благотворительная фотосессия с животными состоялась в День города. Организаторы смогли собрать 158 тысяч рублей. Деньги пойдут на нужды приюта – на покупку корма, ремонт вольеров и лечение зверей, - отметили в публикации.
Руководитель приюта Галина Клебче рассказала, что среди ее мохнатых подопечных 250 собак. В акции приняли участие лишь некоторые из них.
- Все желающие могли сфотографироваться с 43 моделями. Для приюта с удовольствием позировали доберманы, колли, корги, овчарки, черепаха и даже лошадь, - написал «Навигатор».
Интересно, что собранная сумма стала рекордом. Ранее подобного результата у благотворительных фотосессий не было.
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