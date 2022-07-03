Суд встал на сторону пострадавших. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирцы взыскали с туроператора 190 тысяч за сорванную из-за коронавируса поездку. Компания планировала съездить в Ньячанг во Вьетнам. Стоимость тура на 4 человек составила 196 тысяч рублей.

- Из-за коронавируса ВОЗ ввели запрет на международные авиаообщения. Таким образом, компания не смогла улететь. Они отправили туроператору претензию о возврате денег, но им было отказано, - сообщается на сайте Центрального районного суда.

Как аргумент турфирма использовала то, что новосибирцы могут выбрать другие даты для поездки или же приобрести другой тур.

По итогу судья принял решение удовлетворить иск новосибирцев. Он обязал вернуть туристам 190 тысяч рублей, поделив их на четверых.

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