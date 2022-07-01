Новую амбулаторию в Мочище построят до конца года

В населенном пункте Станция Мочище в Новосибирской области появится новая амбулатория. Фото: Правительство НСО

В населенном пункте Станция Мочище в Новосибирской области появится новая амбулатория. Ее планируют закончить до конца года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Новая поликлиника по проекту рассчитана на 100 посещений в сутки. В здании предусмотрено два блока — для взрослого и детского отделения, диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, дневной стационар. В здание будут организованы несколько входных групп, — рассказал И. о. Министра строительства региона Алексей Колмаков.

Главврач центральной больницы Новосибирского района Дмитрий Батунин отметил, что прикреплены к этой амбулатории будут 5600 человек, 1200 из которых — дети.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске должны были построить семь новых поликлиник общей мощностью около 6500 посещений в сутки. Они должны были появиться в Октябрьском, Кировском, Ленинском и Заельцовском районах города. Предполагалось, что завершены объекты будут в 2021 году, но сроки перенесли на начало 2022 года. Позже объявили, что три поликлиники сдадут к концу этого года.

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