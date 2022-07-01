В Новосибирске ищут родных пенсионерки с потерей памяти

В Новосибирске ищут родных пенсионерки, которую с улицы скорая доставила в больницу. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут родных пенсионерки, которую с улицы скорая доставила в больницу. Сама женщина называет себя Валентиной, ей около 80 лет.

— Женщину заметили на улице прохожие. Она была одета в домашние вещи и дезориентирована. Ее доставили в больницу. И к нам уже обратились ее соседки по палате, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Про себя бабушка ничего не помнит. Единственное, что нам удалось более-менее установить — это имя. Она на него реагирует.

Сейчас волонтеры совместно с полицией продолжают поиски родных женщины. Если вы знаете ее или кого-то из ее родственников, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

Приметы женщины: рост 150-155 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, голубые глаза. На лице справа есть родимое пятно. Одета была в голубую ночную сорочку и черные колготки.

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