Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 12:19

Специальные кемпинги для автопутешественников появятся в Алтайском крае

Их оборудуют на Чуйском тракте и федеральной трассе А-322
Анастасия ХРОМЫХ
В Алтайском крае появятся специальные кемпинги для автопутешественников.

В Алтайском крае появятся специальные кемпинги для автопутешественников.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Алтайском крае в ближайшие два года появятся специальные площадки для автопутешественников. Об этом пишет Amic, ссылаясь на начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

- К 2025 году в Алтайском крае создадут 15 новых объектов придорожного сервиса. Как сообщил Евгений Дешевых, на данный момент в регионе уже есть 950 подобных объектов. Среди них – площадки для отдыха, гостиницы, придорожные кафе и так далее, - уточняют в публикации.

По словам чиновника, акцент сделают на создании площадок для людей, которые путешествуют в автодомах. Здесь есть, над чем поработать.

- Специальные кемпинги для автопутешественников могут появиться на Чуйском тракте и федеральной трассе А-322 до границы с Казахстаном, - сообщил Amic.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber