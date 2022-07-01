Специальные кемпинги для автопутешественников появятся в Алтайском крае

В Алтайском крае появятся специальные кемпинги для автопутешественников.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Алтайском крае в ближайшие два года появятся специальные площадки для автопутешественников. Об этом пишет Amic, ссылаясь на начальника регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.
- К 2025 году в Алтайском крае создадут 15 новых объектов придорожного сервиса. Как сообщил Евгений Дешевых, на данный момент в регионе уже есть 950 подобных объектов. Среди них – площадки для отдыха, гостиницы, придорожные кафе и так далее, - уточняют в публикации.
По словам чиновника, акцент сделают на создании площадок для людей, которые путешествуют в автодомах. Здесь есть, над чем поработать.
- Специальные кемпинги для автопутешественников могут появиться на Чуйском тракте и федеральной трассе А-322 до границы с Казахстаном, - сообщил Amic.
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