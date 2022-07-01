«Появилась шишка на животе»: в Новосибирске онкобольному мальчику нужна 41 тысяча рублей на лечение

Семья девятилетнего мальчика просит о помощи. Фото: Предоставлено благотворительным фондом "Защити Жизнь"

В Новосибирске девятилетний мальчик заболел лимфомой после длительного лечения от простуды и COVID-19.

- Последние полгода Дима Панов много болел: то он лежал в больнице со сложной простудой, то заболел ковидом. В мае у мальчика появилась небольшая шишка на животе, он рассказал о ней родителям. Мама сразу записала Диму к врачу, через неделю ребенку сделали УЗИ. Специалисты подтвердили, что это онкологическое заболевание – лимфома, – сообщили КП-Новосибирск в фонде.

Ребенка госпитализировали в детское отделение онкологии гематологии Новосибирской областной больницы. Ему назначили обязательную диагностику в московском в НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева в Москве.

- Димина мама сейчас находится в декретном отпуске с новорожденной сестренкой, а отец лежит с Димой в больнице. И собрать 41 тысячу рублей на перелет в Москву для них непросто, – сообщили в благотворительном фонде «Защити Жизнь».

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