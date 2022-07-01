В Новосибирской области подросток погиб, врезавшись на мопеде в иномарку

В Новосибирской области подросток погиб в аварии с иномаркой. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирской области подросток погиб в аварии с иномаркой. 12-летний мальчик сел за руль мопеда без прав. Авария случилась в пятницу, 1 июля.

— Сегодня, в 14:30, 12-летний мальчик на мопеде «Хонда» ехал со стороны СНТ Дружба-2 в сторону СНТ Энергостроитель. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мазда Титан», за рулем которого был 34-летний водитель, — сообщили в областном ГИБДД.

Подросток от полученных травм скончался на месте ДТП. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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