В Новосибирске женщина пожаловалась на шумную многодетную семью

Музыка слышна даже в подъезде. Фото: скриншот из видео
В Новосибирске женщина жалуется на шумную многодетную семью. Конфликт между соседями длится больше трех лет.
- Мы живем в Дзержинском районе на улице Дениса Давыдова. Мы и эта семья тут с 1975 года. Сначала мои дедушка и бабушка гоняли их родственников, потом мои мама с папой, а теперь мы. В этой семье трое детей. Непонятно даже, когда они ходят на работу, - рассказала КП-Новосибирск соседка.
По словам женщины, музыка в их квартире не стихает с 8 утра и до самой ночи. Плюс ко всему начинают шуметь и скакать дети.
- Я и в полицию писала, и вызвала. Они приезжают, соседи музыку убавляют. Как только уезжают, то все возвращается на свои места. Однажды, после очередного вызова полиции мне соседи стали мусор в окно швырять, - говорит женщина.
Сибирячка написала еще одно заявление в полицию и надеется, что правоохранители примут меры.
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