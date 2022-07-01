«Детей вытаскивали в майках»: в Новосибирской области многодетная семья лишилась дома из-за страшного пожара

Родители успели вынести детей, но дом сгорел дотла. Фото: Предоставлено семьей Макаровых

Жители Колыванского района объявили сбор многодетной семье, потреявшей дом в пожаре. ЧП случилось вечером 29 июня около 23:30: Олеся Макарова с мужем готовили детей ко сну, когда заметили в окне кухни пламя. Горел соседний сарай, родители бросились спасать детей.

- Мы вытаскивали их в одних майках, потом муж посадил в машину и отвез детей подальше. Пожар перекинулся уже на дом, мы успели вынести только документы, стиральную машинку, – рассказала КП-Новосибирск Олеся Макарова. – Все остальное сгорело.

Спаслись от пламени взрослые и четверо детей: 11-ти летний мальчик, 9-ти летняя, 6-ти летняя и 3-летняя девочки. Старшая дочь была в городе со своим мужем на момент пожара. Совет матерей Колыванского района и администрация Пихтовки объявили сбор многодетным погорельцам.

- Пожар начался с крыши сарая, причину устанавливают дознаватели. За два дня мы нашли новый дом в рассрочку, жители помогли вещами, стройматериалами, деньгами, – рассказала КП-Новосибирск глава администрации Пихтовского сельсовета Анастасия Токарева.

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