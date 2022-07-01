Орнитолог объяснил «нашествие» стрижей на Михайловской набережной в Новосибирске. Фото: Виктория МИНАЕВА

В пятницу, 1 июля, стаи стрижей атаковали Михайловскую набережную. Птицы низко кружили над землей. «Нашествие» пернатых КП-Новосибирск прокомментировал орнитолог Алексей Яновский.

– При низкой температуре воздуха насекомых, на которых охотятся стрижи, в достаточном количестве можно встретить лишь над большими водоемами. Вода не остывает так быстро, как воздух, и даже сейчас в Оби температура около +20. Над рекой в такую погоду заметно теплее, чем над сушей, – пояснил КП-Новосибирск биолог.

По словам эксперта, сейчас из воды выходят новые особи ручейников, поденок и другие виды. Те, кто из личинок превратился во взрослых летающих насекомых.

– Поэтому при сильных похолоданиях, как сегодня, стрижи встречаются в основном над руслом реки, – уточнил Алексей Яновский.

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