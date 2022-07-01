В Новосибирске на 10 улицах отключат горячую воду

На 10 улицах Новосибирска отключат горячую воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске жители домов на 10 улицах останутся без горячей воды. Об этом сообщили в мэрии.

- Это связано с испытаниями теплосетей по зоне ТЭЦ-4. Испытания продлятся с 5 по 15 июля, - уточнили в мэрии. – Температура горячей воды начнет снижаться с 8:00 4 июля.

Без горячей воды останутся жители домов, которые находятся на улицах Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинская.

- В этот период не исключены разрывы трубопроводов и размывы грунта, - написано на официальном сайте города Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber