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Общество1 июля 2022 10:43

В Новосибирске на 10 улицах отключат горячую воду

Это связано с испытаниями теплосетей по зоне ТЭЦ-4
Анастасия ХРОМЫХ
На 10 улицах Новосибирска отключат горячую воду.

На 10 улицах Новосибирска отключат горячую воду.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске жители домов на 10 улицах останутся без горячей воды. Об этом сообщили в мэрии.

- Это связано с испытаниями теплосетей по зоне ТЭЦ-4. Испытания продлятся с 5 по 15 июля, - уточнили в мэрии. – Температура горячей воды начнет снижаться с 8:00 4 июля.

Без горячей воды останутся жители домов, которые находятся на улицах Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинская.

- В этот период не исключены разрывы трубопроводов и размывы грунта, - написано на официальном сайте города Новосибирска.

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