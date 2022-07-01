Новосибирский орнитолог нашла удодов, которые выгнали орла из гнезда и поселились там

Новосибирский орнитолог нашла удодов в огромном орлином гнезде. Фото: expkart.

Новосибирский орнитолог в экспедиции нашла нахальных удодов, которые выдворили хозяина из огромного орлиного гнезда. Об этом новосибирский орнитолог Елена Шнайдер рассказала в своем Telegram-канале «Экспедиционные картинки».

– Искали в орлином гнезде орла, а нашли только удода. Вот удод, – рассказала Елена Шнайдер. – Мелкие проныры нашли лаз прямо внутрь гнезда и уютно там устроились. А орел пошел строить новое гнездо... Не знаю, как связаны эти два события, – пишет орнитолог.

Маленькие удоды поселились среди камней и веток. Фото: expkart.

Гнезда у степных орлов обычно около 1-2 метров, но это оказалось по-настоящему огромным. Как объяснила КП-Новосибирск Елена Шнайдер, необычную находку она встретила в Южной Сибири.

Орел свил еще одно небольшое гнездышко позади своего роскошного занятого «замка». Однако на новом месте с потомством у него не сложилось.

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