Благодаря нацпроекту в Мочище до конца года введут новую современную амбулаторию

Благодаря нацпроекту в Мочище до конца года будет введут новую современную амбулаторию. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирском районе в населённом пункте «Станция Мочище» строят врачебную амбулаторию. Рассчитана она на 100 посещений в сутки. Возведение современного медицинского комплекса проходит под контролем министерства строительства Новосибирской области.

1 июля на объекте прошло выездное совещание. Провел его и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Он уверен, что новая амбулатория крайне необходима на этой территории.

– Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утвержденной Правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена, – уточнили в Правительстве НСО.

Как сообщил Колмаков, в здании будет 2 блока: для взрослого и детского отделения. Также там предусмотрены диагностическая лаборатория, кабинеты профильных врачей, дневной стационар. В здание организуют несколько входных групп. Подрядчика Алексей Колмаков охарактеризовал, как проверенного, надежного. Нулевой цикл работ там уже завершен. Сейчас проходит устройство наружных сетей и бетонные работы.

По данным главврача центральной больницы Новосибирского района Дмитрия Батунина, к новой амбулатории прикрепят 5600 человек, из которых 1200 – дети, к новому учреждению будут прикреплены жители ст. Мочище, ст. Иня-Восточная, п. Витаминка, п. Ленинский, с. Новокаменка.

– Пациентов будут принимать педиатр, терапевт, стоматолог, гинеколог и другие специалисты. Новую амбулаторию построят с соблюдением всех нормативов и в соответствии со стандартами оснащения, оборудование уже закуплено. На базе нового учреждения будут принимать узкие специалисты и терапевты, проводиться диагностика, – добавили в Правительстве.

Известно, что в 2022 году в регионе уделяют огромное внимание строительству объектов здравоохранения. Власти планируют ввести в эксплуатацию 57 новых медучреждений. Из них примерно 40 ФАПов, амбулатории и поликлиники. Всего же в регионе намерены ввести 72 социальных объектов.

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