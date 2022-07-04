В Новосибирске осудили продавца салона сотовой связи за продажу данных абонентов

Мужчина продавал данные абонентов из базы компании в интернете Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Новосибирске бывший сотрудник одного из сотовых операторов получил приговор за продажу данных клиентов в интернете. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Калининского района.

По данным следствия, в 2019 году мужчина устроился в компанию сотового оператора. Пройдя стажировку, он стал специалистом офиса продаж и обслуживания клиентов.

- Подсудимый нашел предложение о покупке базы данных сотовых телефонов в интернете. Он воспользовался служебным положением и на рабочем месте делал снимки в информационной базе компании. Затем передавал неустановленному лицу, получая за это деньги, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ольга Жильцова.

Сотрудники полиции задержали мужчину после проведенной в компании проверки. 33-летний мужчина признал вину и раскаялся, ранее не был судим. Суд назначил 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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