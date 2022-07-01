В Новосибирске посетитель компьютерного клуба разделся до гола

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Непреодолимое желание жить в хостеле на улице Державина продемонстрировал вчера один из его постояльцев. Выселенный за пребывание в нетрезвом состоянии, он дважды был выведен оттуда бойцами ГБР ГВАРДИИ, но каждый раз возвращался вновь. Перерывы между его визитами не превышали 30 минут. Когда он в третий раз пришел в хостел и устроил скандал, «гвардейцы» задержали его и передали полицейским.

Бойцы ГБР-75 ГВАРДИИ вчера в 13.13 успокаивали двух дам, устроивших дебош в супермаркете на улице Челюскинцев из-за завышенных, по их мнению, цен на товары. А в 16.37 «гвардейцам» пришлось общаться с другой рассерженной женщиной, недовольной количеством отпущенного ей на АЗС бензина. Этот скандал произошел на улице 1-й Шоссейной. В обоих случаях «гвардейцам» удалось без ущерба для сторон урегулировать конфликтные ситуации.

В 20.23 в супермаркете на улице Сержанта Каратаева устроили скандал два буйных хулигана, находившихся, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. Сначала они требовали у продавцов деньги, якобы неверно перечисленные ими мобильным переводом, а потом схватили с витрины бутылку коньяка и распили ее. «Гвардейцы» задержали нарушителей и передали их в полицию.

В завершение дня удивил своим поведением всех, в том числе бойцов ГБР-72 ГВАРДИИ, ночной посетитель компьютерного клуба на улице Б. Богаткова. В 2.26 он вышел из-за компьютерного стола, встал и молча разделся догола. В таком виде, абсолютно не реагируя на замечания окружающих, он простоял несколько минут, пока не приехали вызванные тревожной кнопкой «гвардейцы». Увидев их, посетитель быстро оделся и самостоятельно покинул заведение.