Эксперты объяснили, стоит ли россиянам покупать доллары

По словам экспертов, покупать доллары сейчас рискованно. Фото: Александр ГЛУЗ

В последнее время финансисты только и говорят о падении доллара. Эксперты из Алтайского края рассказали, есть ли смысл сейчас покупать эту валюту. Их слова приводит Amic.

- Доллар для нас сейчас не самая приоритетная валюта. Это связано с жесткими ограничениями, введенными странами долларовой зоны в отношении России, - объяснил директор Алтайского института труда и права Руслан Самсонов.

По словам кандидата экономических наук, доллары не нужны, если вы не работаете по долларовым контрактам и не планируете отдых в Соединенных Штатах.

Финансовый директор ООО «Арсал» Артем Поломошнов тоже не советует покупать доллары.

- Долгосрочно я не могу рекомендовать вкладываться в евро и доллары. Валюту можно купить, если вы планируете какие-то траты в ней. А если нет, то и не стоит рисковать, - высказал свое мнение эксперт.

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