В Новосибирске мужчина зарезал знакомого из-за ревности и вынес труп к мусоркам

В Новосибирске мужчина зарезал знакомого из-за ревности и выкинул труп в мусорку. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 38-летнего жителя Новосибирска завели уголовное дело по статье «Убийство». Он зарезал знакомого, после чего вынес тело к мусорным бакам. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– 30 июня 2022 года в доме, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска, 38-летний подозреваемый поссорился с 51-летним потерпевшим из-за ревности. Конфликт перерос в драку. Фигурант по делу один раз ударил соперника в шею ножом. От полученной травмы мужчина умер. Подозреваемый завернул тело в пленку и вынес к мусорным контейнерам. Оттуда погибшего вывезли на свалку, – уточнили в Следственном комитете.

Следователи и полицейские оперативно установили личность умершего, а также обстоятельства, при которых он погиб.

Подозреваемого задержали и доставили к следователю. Вопрос об избрании ему меры пресечения решается.

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