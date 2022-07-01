Ашот Рафаелян стал главой новосибирского Агентства жилищного строительства

Агентство жилищного строительства Новосибирской области возглавил Ашот Рафаелян. Фото: Законодательное Собрание Новосибирской области

Новым руководителем Агентства жилищного строительства Новосибирской области стал Ашот Рафаелян. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в Агентстве.

- Да, действительно, новым руководителем Агентства жилищного строительства Новосибирской области стал Ашот Рафаелян. Он занял пост 21 июня, - рассказали КП-Новосибирск представители акционерного общества.

Известно, что Ашоту Рафаеляну 62 года. Он является депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области.

- Ашот Вардкесович сменил на посту депутата Вячеслава Илюхина, - добавили в Агентстве.

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