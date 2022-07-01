Сибиряк оплатил стотысячный долг после ареста дорогого внедорожника.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новосибирец нарушил правила движения по дорогам для тяжеловесного транспорта. За это ему выписали штраф в 100 тысяч рублей. На оплату крупной суммы его замотивировали судебные приставы.
– Пристав-исполнитель выехала по месту жительства должника. Во дворе ЖК, где проживает новосибирец, она обнаружила машину мужчины – Toyota Land Cruiser 200. Сотрудница ведомства арестовала авто, – уточнили в УФССП по НСО.
Новосибирца штраф удивил, арест авто тем более. Он тут же нашел деньги и погасил долг, чтобы вернуть себе дорогой внедорожник. В противном случае машину бы спустили на торгах в счет погашения долга.
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