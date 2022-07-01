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Общество1 июля 2022 8:19

Сибиряк оплатил стотысячный долг после ареста дорогого внедорожника

Об этом рассказали приставы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Сибиряк оплатил стотысячный долг после ареста дорогого внедорожника.

Сибиряк оплатил стотысячный долг после ареста дорогого внедорожника.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирец нарушил правила движения по дорогам для тяжеловесного транспорта. За это ему выписали штраф в 100 тысяч рублей. На оплату крупной суммы его замотивировали судебные приставы.

– Пристав-исполнитель выехала по месту жительства должника. Во дворе ЖК, где проживает новосибирец, она обнаружила машину мужчины – Toyota Land Cruiser 200. Сотрудница ведомства арестовала авто, – уточнили в УФССП по НСО.

Новосибирца штраф удивил, арест авто тем более. Он тут же нашел деньги и погасил долг, чтобы вернуть себе дорогой внедорожник. В противном случае машину бы спустили на торгах в счет погашения долга.

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