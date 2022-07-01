В новосибирских ЗАГСах не осталось свободных мест в День семьи, любви и верности

В новосибирских ЗАГСах не осталось свободных мест на 8 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие новосибирцы решили пожениться в День семьи, любви и верности. Как рассказали КП-Новосибирск в ЗАГСе Калининского района, свободных мест на эту дату уже нет.

-Действительно, на этот день все места заняты. Вообще, многие хотят расписаться именно летом, - заявили в учреждении.

КП-Новосибирск позвонила в ЗАГС Октябрьского района.

- Про повышенный спрос именно на эту дату ничего сказать не могу. Дело в том, что сейчас лето, а летом всегда быстро занимают места. Сейчас можно подать заявление только на сентябрь, - сообщили КП-Новосибирск в ЗАГСе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber