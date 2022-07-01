Под Новосибирском бродячие псы кидаются на детей у поликлиники. Фото: "Подслушано в Искитиме".

Жители Искитима пожаловались на стаю бродячих псов. По словам местных, собаки ведут себя агрессивно.

– 30 июня проходила мимо поликлиники № 2, где лежали эти псы. Следом шёл мужчина с ребенком. Псы на них кинулись. Мужчина вовремя успел отогнать, – рассказали в группе «Подслушано в Искитиме», - через пару минут там проходила женщина с маленькой собакой, на неё тоже кинулись.

В комментариях люди призвали властей решить проблему с этими пасами. Они утверждают, собаки постоянно кидаются на прохожих, в том числе детей.

– Сегодня и на моего ребёнка кинулась собака из этой стаи, ребёнок час отходил от страха, – поделилась одна из подписчиц паблика.

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