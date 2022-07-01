Миколог из Новосибирска рассказал, можно ли собирать грибы на кладбищах

Собирать грибы на кладбищах может быть опасно из-за большой концентрации металлоконструкций на территории.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирский миколог Дмитрий Агеев ответил на вопрос – можно ли собирать грибы, которые растут на кладбищах. Свою позицию он высказал в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск.
- Если вас не смущают этические составляющие, то ничего страшного в этом нет. Могу сказать, что вся почва – это различные разлагающиеся элементы. Поэтому не вижу никаких особых препятствий, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.
Но некоторая опасность все же существует. Речь идет о качестве грибов.
- Кладбище – это большая концентрация металлоконструкций и красок. Краски бывают разные, некоторые очень токсичные. Например, в начале прошлого века использовалась желтая урановая краска. Эти факторы могут негативно повлиять на качество грибов, - объяснил миколог.
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