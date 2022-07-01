Миколог из Новосибирска рассказал, можно ли собирать грибы на кладбищах

Собирать грибы на кладбищах может быть опасно из-за большой концентрации металлоконструкций на территории. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирский миколог Дмитрий Агеев ответил на вопрос – можно ли собирать грибы, которые растут на кладбищах. Свою позицию он высказал в разговоре с корреспондентом КП-Новосибирск.

- Если вас не смущают этические составляющие, то ничего страшного в этом нет. Могу сказать, что вся почва – это различные разлагающиеся элементы. Поэтому не вижу никаких особых препятствий, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

Но некоторая опасность все же существует. Речь идет о качестве грибов.

- Кладбище – это большая концентрация металлоконструкций и красок. Краски бывают разные, некоторые очень токсичные. Например, в начале прошлого века использовалась желтая урановая краска. Эти факторы могут негативно повлиять на качество грибов, - объяснил миколог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber