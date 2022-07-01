Новосибирская область попала в ТОП-10 регионов РФ по качеству оказания электронных госуслуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минэкономразвития России представило рейтинг по результатам 2021 года. Новосибирская область в нем оказалась на 6-м месте. Регион набрал практически 73% из 100 возможных. Известно, что улучшение качества предоставления электронных услуг соответствует реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

В правительстве Новосибирской области уточнили, что мониторинг охватил самые востребованные социально значимые услуги, которые представлены на портале. Когда эксперты делали рейтинг, они провели анализ полноты данных об услуге, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете, сокращение количества очных посещений ведомств и т.д.

- Областные власти непрерывно работают над улучшением качества оказания услуг в электронном виде, и в этом нам помогают сами жители, очень ценна обратная связь, которую мы получаем от них в виде оценок и комментариев на Госуслугах. В частности, тщательно изучается и анализируется информация с системы досудебного обжалования, с других востребованных среди жителей и бизнеса сервисов. Каждую жалобу мы воспринимаем как возможность стать лучше, исправить недоработки и обеспечить жителям региона максимально удобный, быстрый и комфортный доступ к услугам, – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В правительстве добавили, что со следующего года мониторинг качества оказания массовых социально значимых услуг автоматизируют. Так, начнут контролировать исполнение поручения Президента РФ о предоставлении 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан.

В настоящий момент список массовых социально значимых услуг включает 83 региональные услуги Новосибирской области. Кроме того, в перечень входят 87 услуг федеральных ведомств. В будущем планируют расширить этот перечень.

Известно, что в 2022 году самые популярные сервисы у граждан те, которые представляют запись к врачу и запись на вакцинацию от ковида.

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