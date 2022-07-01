В Новосибирской области в колониях ГУФСИН заключены 24 украинца

В колониях ГУФСИН Новосибирской области отбывают наказание 24 украинца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В колониях ГУФСИН Новосибирской области находятся 24 гражданина Украины. Об этом рассказал генерал-майор внутренней службы Алан Купеев. Его слова прозвучали на встрече с журналистами региональных СМИ.

- В колониях заключены 800 иностранных граждан. Среди них – 24 выходца из Украины, - сообщил начальник ГУФСИН. – Этих украинцев осудили до февраля 2022 года, то есть до начала спецоперации. После февраля граждане Украины в новосибирские колонии не прибывали.

Алан Купеев добавил, что никаких проблем с украинцами не было.

- Никаких конфликтных ситуаций с их стороны нет, жалоб или просьб от данной группы осужденных также не поступало, - уточнил глава ГУФСИН.

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