Совладелец новосибирской компании «ИнвестКом» украл у мэрии землю на 16 миллионов рублей

Новосибирский предприниматель ограбил мэрию на 16 миллионов и возместил ущерб.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно совладельца новосибирской компании «ИнвестКом» Павла Зеньковича. Его обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Зенькович сфабриковал документы о земельном участке и передал их в регистрирующие органы. Он указал, что на улице Широкой стоит административное здание, поэтому он может выкупить участок.
Земля площадью 7 027 квадратов перешла в собственность Зеньковича. Ущерб для мэрии Новосибирска оценили в 16 миллионов рублей. Бизнесмен во всем сознался и вернул властям 16,18 миллиона рублей.
После этого его приговорили к 3 годам колонии условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу.
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