В Новосибирске смягчили приговор экс-начальнику комитета по рекламе мэрии Лобыне. Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 1 июля, Новосибирский областной суд смягчил наказание экс-чиновнику мэрии Дмитрию Лобыне. Ранее бывший начальник комитета по рекламе мэрии попался на взятках. Как передаёт «Сибкрай», ему снизили сумму штрафа с 3-х до 2-х миллионов рублей. Однако срок заключения не изменили.

– Основное наказание в виде лишения свободы оставили без изменений – пять лет и девять месяцев, дополнительное наказание в виде штрафа снизили до двух миллионов рублей. Поскольку там был нарушен принцип сложения наказаний, –сообщил журналистам Сибкрай.ru прокурор апелляционного отдела прокуратуры Сергей Мельниченко.

Известно, что адвокат Лобыни просил изменить ему наказание на условное, а штраф полностью отменить.

Ранее сообщалось, что задержали экс-начальника по рекламе мэрии в сентябре 2020 года. По данным следствия, к Лобыне обратился сотрудник одной из компания и попросил разрешение на размещение наружной рекламы, несоответствующей требованиям. В ответ на это Лобыня попросил перевести на расчетный счет подконтрольной ему фирмы 200 тысяч рублей. Получив деньги, экс-начальник дал добро на размещение рекламы.

Известно, что с февраля 2018 по сентябрь 2020 года Лобыня получил почти 900 тысяч рублей взяток в обмен на покровительство по службе.

Пока шло следствие, Лобыня больше года был в СИЗО.

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