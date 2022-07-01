В Новосибирской области временно меняют расписание трех электричек

В Новосибирске временно изменится расписание пригородных поездов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Расписание трех электричек в Каргат, Коченево и на станцию Болотная изменят с 5 июля. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказали в пресс-службе компании «Экспресс-пригород».

– Расписание трех пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 5 по 22 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на пути, – уточнили в пресс-службе.

9, 10, 16 и 17 июля поезд из Новосибирска в Коченево отправится на 20 минут раньше, в 10:20. Со станции Чик он тронется в 11:22, а в Коченево прибудет в 11:41.

С 5 по 22 июля поезд из Новосибирска до станции Болотная отправится на три минуты позже, в 09:18. На станцию прибудет в 11:43.

Также в эти дни электричка из Новосибирска в Каргат тронется на восемь минут раньше, в 09:36. Со станции Коченево поезд отправится в 10:57, в Каргат прибудет в 12:40.

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