Мэрия Новосибирска в третий раз ищет инвестора для установки 210 комфортных остановок

В Новосибирске снова переносят конкурс на поиск инвестора, который вложит средства в умные остановки. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске в третий раз переносят сроки проведения конкурса на поиск участника концессии. Он должен будет вложить деньги в установку 210 остановок. Рядом с 70 из них построят павильоны для ларьков и кафе. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

– С учетом наметившейся тенденции к стабилизации экономической ситуации в департаменте считают, что возможным инвесторам будет достаточно дополнительного времени для принятия взвешенного решения об участии в конкурсе, – отметили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

Заявки будут принимать до 15 августа. Конкурсные предложения примут с 7 июля до 29 сентября. Минимум средств, которые должен будет вложить инвестор – 395 миллионов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в марте мэрия Новосибирска не нашла инвесторов для установки умных остановок.

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