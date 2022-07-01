Июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остроты

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

В семейной комедии «Мой папа - вождь» (6+) режиссер Егор Кончаловский, кажется, придумал новое прочтение истории Робинзона Крузо. Капитан дальнего плавания Владимир Петров (Дмитрий Нагиев) десять лет назад попал в плен к африканским аборигенам и за это время стал вождем племени. Новый Робинзон совершенно не помнит о своем прошлом, в котором его ждут жена и сын. После возвращения в родной город он продолжает жить по законам племени, а это значит, что семье будет нелегко вернуть отца в цивилизацию. Какими способами это можно сделать, Wink покажет 7 июля.

Авторы якутской картины «Холодное золото» (16+) сняли настоящий советский вестерн. В центре сюжета, основанного на реальных событиях на Дальнем Востоке в годы Великой Отечественной войны, - история банды, грабившей якутские сёла и золотые прииски.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Следующая киноновинка - приключенческая комедия Владимира Котта «Дикая» (16+) предлагает задержатся в Якутии еще на некоторое время. Только ее действие происходит в наши дни. Начинающая модель Алёна (Таисия Вилкова) знакомится на столичной вечеринке с успешным бизнесменом Егором (Алексей Кравченко). Олигарх зовет ее отправиться в Ниццу на личном самолете, но нужно сделать крюк через Якутию. В тайге с Егором происходит таинственный несчастный случай, и Алёна остается одна посреди дикой природы. Ей предстоит игра на выживание. Посмотреть эту историю пользователи Wink смогут с 29 июля.

В июле зрителей ждут и зарубежные премьеры - драма скандинавского режиссера Йоакима Триера «Осло, 31 августа» (18+) и корейский сериал «Лунный свет» (16+), многосерийная историческая драма с безупречной картинкой и интригующим сюжетом из времен сухого закона.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.