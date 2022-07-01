Александр Аксёненко: Это реформа с заботой о гражданах за счет самих же граждан

Аксененко Александр Сергеевич. Фото предоставлено пресс-службой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

29 июня депутат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Аксёненко, представляющий Новосибирскую область в Государственной Думе РФ, обсудил проблемы молочников региона с представителями Минпромторга РФ.

По словам политика, общероссийская система обязательной маркировки продукции в целом не до конца отлажена.

- До сих пор в системе «Честный» знак» нет разработанного алгоритма проверки кодов «Грей» при взаимодействии с торговыми сетями. Всех обременили, цены на товары выросли, а систему так и не доработали, - отметил он.

Депутат добавил, что тем же молочникам в Новосибирской области пришлось закупить весьма дорогостоящее оборудование и расходники для маркировки, а стоимость новых затрат заложить в цену конечного продукта, от чего проиграли как потребители, так и хозяйства, причем даже самые крупные.

- Меня просили узнать, планирует ли правительство как-то компенсировать эти затраты. Спросил я, переспросил мой коллега Валерий Гартунг, но ответа четкого не получили. Реформа с заботой о гражданах за счет самих же граждан - стоит понимать это так, - рассказал Александр Аксёненко в своем ВК-аккаунте об итогах обсуждения вопроса, поднятого по просьбе молокопроизводителей региона.

Народный избранник дополнительно указал и на логистическую проблему: с введением санкций маркировка товара выросла в цене еще больше, а в расходниках для этой операции наметились перебои.

Парламентарию от Новосибирской области оппонировал Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Сославшись на недавнюю встречу с главой Союза молочников России, он заявил, что перебоев с поставками товаров нет и все склады заполнены расходниками.

- Правда, по какой цене и чьи склады переполнены - не уточнялось. Наверное, московские, - иронично отметил депутат.

В заключение Александр Аксёненко добавил, что после окончательной вычитки законопроекта продолжит с коллегами по фракции добиваться временных - до окончания санкционного давления - послаблений для промышленников Новосибирской области:

- В ближайшее время инициатива пройдет оставшиеся два чтения, после принятия будем в ручном режиме обосновывать Правительству РФ необходимость послаблений для каждой группы товаров.

Напомним, что система «Честный знак» была запущена в 2019 году и постепенно накрывает все новые и новые группы товаров. К 2024 году единая национальная система маркировки должна охватить все отрасли промышленности, от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. Предполагается, что наносимые на каждую упаковку товара уникальные метки облегчат отслеживание товародвижения, а также защитят потребителя от контрафактной продукции.