Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на отключение света на 2 дня

В Новосибирске на два дня отключили свет на улице Светлановской. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители улицы Светлановской в Заельцовском районе пожаловались на отключение света. Двое суток жильцы сидели без электричества. Об этом они рассказали 1 июля в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Мы вчера приехали с работы – cвета нет, уезжали из дома, тоже не было. Машину аварийную видели по пути на работу. Сейчас приехали домой – опять нет. Дома дети, – рассказала местная жительница.

По ее словам, свет отключили вечером 29 июня. По номеру аварийной службы отвечали, что не знают, когда вернут электричество. В 6:50 свет включили, но только до 13:00.

К полуночи жителям Светлановской до сих пор не подключили электричество и посоветовали обращаться в прокуратуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber