Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на отключение света на 2 дня

В Новосибирске на два дня отключили свет на улице Светлановской.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Жители улицы Светлановской в Заельцовском районе пожаловались на отключение света. Двое суток жильцы сидели без электричества. Об этом они рассказали 1 июля в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
– Мы вчера приехали с работы – cвета нет, уезжали из дома, тоже не было. Машину аварийную видели по пути на работу. Сейчас приехали домой – опять нет. Дома дети, – рассказала местная жительница.
По ее словам, свет отключили вечером 29 июня. По номеру аварийной службы отвечали, что не знают, когда вернут электричество. В 6:50 свет включили, но только до 13:00.
К полуночи жителям Светлановской до сих пор не подключили электричество и посоветовали обращаться в прокуратуру.
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