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Общество1 июля 2022 4:24

Жители Заельцовского района Новосибирска пожаловались на отключение света на 2 дня

В аварийной службе не смогли назвать сроки возвращения электричества
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске на два дня отключили свет на улице Светлановской.

В Новосибирске на два дня отключили свет на улице Светлановской.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители улицы Светлановской в Заельцовском районе пожаловались на отключение света. Двое суток жильцы сидели без электричества. Об этом они рассказали 1 июля в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

– Мы вчера приехали с работы – cвета нет, уезжали из дома, тоже не было. Машину аварийную видели по пути на работу. Сейчас приехали домой – опять нет. Дома дети, – рассказала местная жительница.

По ее словам, свет отключили вечером 29 июня. По номеру аварийной службы отвечали, что не знают, когда вернут электричество. В 6:50 свет включили, но только до 13:00.

К полуночи жителям Светлановской до сих пор не подключили электричество и посоветовали обращаться в прокуратуру.

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