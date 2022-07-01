В Новосибирске следователи два месяца ищут родителей найденного на свалке мертвого ребенка

В Новосибирске два месяца ищут виновных в гибели ребенка, найденного на свалке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске до сих пор не нашли виновных в смерти новорожденного ребенка, найденного мертвым на Гусинобродском мусорном полигоне. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пятницу, 1 июля, в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

Напомним, тело ребенка обнаружили среди мусора 6 мая. Тогда в следственном комитете начали проверку. Уголовное дело завели по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка, но родителей до сих пор не нашли.

Всем, кто догадывается или знает, кто может быть причастен к этой ситуации, просьба сообщить в следственный отдел по Дзержинскому району или ГУ МВД по НСО. Также можно анонимно позвонить по телефонам 203-57-39, 208-24-14, +7 913 062-83-00, 232-28-39, +7 913 948-22-81.

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